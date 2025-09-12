Албания назначи министър с изкуствен интелект

Албания стана първата държава в света, която назначи виртуален министър, управляван от изкуствен интелект. Новият член на правителството носи името Диела, което на албански означава "слънчева светлина", и ще отговаря за всички обществени поръчки в страната.

Революционното управленско решение е част от по-широката визия на албанския премиер за модернизация на държавата и подготовката ѝ за присъединяване към Европейския съюз до 2030 година.

Основната задача на виртуалния министър ще бъде борбата с корупцията в сферата на обществените поръчки – област, която традиционно е уязвима за злоупотреби.

Диела не е напълно непозната на албанските граждани. Тя вече функционира като част от електронната платформа на страната, чрез която гражданите получават достъп до правителствени сайтове и услуги.

Този иновативен подход към държавното управление позиционира Албания като пионер в прилагането на изкуствен интелект в административни функции на най-високо ниво.