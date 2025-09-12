"Маркет ЛИНКС": "Възраждане" губи подкрепа, "ДПС - Ново начало" доближава ПП - ДБ

"ДПС - Ново начало" почти изравни подкрепата си с тази на ПП - ДБ, което я превръща във все по-сериозен конкурент за второто място при евентуални предсрочни избори. Това показва последното социологическо проучване на "Маркет ЛИНКС" и bTV, проведено сред 1007 пълнолетни българи в периода 18-28 август 2025 г.

Социологът Добромир Живков, който представи резултатите от проучването в предаването "Тази сутрин", обясни, че имаме "относително устойчива картина през последните 3 месеца с едно или две важни изключения". Най-същественото от тях е, че "ДПС - Ново начало", като трета политическа сила, вече има много близък резултат до ПП - ДБ.

Проучването показва също, че формацията "Възраждане" губи част от симпатизантите си. "Както обичайно сме казвали, те са с такава подкрепа в проучванията, защото успяват да мобилизират много от периферията си в предизборните кампании. Когато обаче няма избори на хоризонта, декларираната подкрепа за 'Възраждане' е по-ниска", обясни Живков.

Песимизъм за посоката на развитие

Близо две трети от анкетираните оценяват негативно посоката на развитие на страната. По думите на социолога, подобна нагласа е характерна за българското общество, като най-висока е била тази негативна оценка след разпада на т.нар. "сглобка" през март месец 2024 година.

"Тази оценка, както обичайно, ни казва, че оценяващите негативно страната, или песимистите, са значително повече, в пъти повече от тези, които са с позитивни нагласи", коментира Добромир Живков.

Спад в доверието към институциите

Проучването регистрира и плавно нарастващо недоверие към правителството, което социологът обяснява с усещането, че то не управлява самостоятелно страната. "Изглежда сякаш зад кабинета и зад премиера има други фактори, които взимат решения. Общото усещане е, че държавата се управлява по един не особено прозрачен начин", заключи Живков.

С още по-високо недоверие от министрите и кабинета "Желязков" се ползват народните избраници в 51-вия парламент. Според Живков най-високо недоверие в парламента имат симпатизантите на опозиционните политически сили - както избирателите на ПП - ДБ, така и тези на "Възраждане", "Величие" и МЕЧ.

Ниска избирателна активност при евентуални избори

Проучването отчита и все по-ниска мобилизация за потенциални предстоящи избори. В момента едва 41% от анкетираните заявяват готовност да гласуват, което според социолога предвещава още по-ниска избирателна активност при евентуални предсрочни избори.

"Мобилизацията пада, защото ние дори когато сме в предизборна ситуация, отчитаме около 47-8% през последните две години, реално се явяват около 42-3% на избори", поясни Живков.

Сред малките партии, резултатите показват, че "Има такъв народ" отчита спад в подкрепата до под 4-процентната бариера, а БСП е на границата с 5%.