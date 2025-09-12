Запад 2025: Русия и Беларус усилват напрежението на източния фланг на НАТО с мащабни военни маневри

Беларус и Русия започнаха мащабни съвместни военни учения под името „Запад 2025“, които засилват тревогите сред страните от НАТО по източния фланг. Маневрите стартират днес, 12 септември, и ще продължат до 16 септември, като се провеждат на полигони както в Беларус, така и в Русия. Според държавната агенция на Беларус, БелТА, целта е да се засили координацията между двете армии, да се отработи отблъскване на „възможна агресия“ и да се укрепи сигурността на Съюзната държава.

Ученията ще се фокусират върху усъвършенстване на командните структури, управлението на войските в кризисни ситуации и проверка на бойната готовност. Военните части ще тренират за реакция срещу потенциални заплахи по границите на Съюзната държава, със специален акцент върху стабилизиране на сигурността при евентуален сблъсък. Ученията са част от по-широк цикъл на подготовки, развиващи се през последните месеци, и са редовно събитие в календара за съвместна отбрана на Москва и Минск.

Въпреки че по-голямата част от маневрите се провеждат на територията на Беларус, далеч от западната граница, НАТО следи внимателно развитието. Ученията „Запад“ отдавна пораждат безпокойство у съседните натовски държави, тъй като предишни издания послужиха като прикритие за подготовката на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. Анализи, използвайки сателитни данни, публикувани по-рано тази година, показват, че Беларус модернизира няколко военни летища и разширява ракетната си инфраструктура. Експерти смятат, че нови бази, включително една край Минск, могат да имат стратегическо значение за руските военни действия, включително като възможни позиции за балистични ракети.

В директен отговор Полша напълно затвори граничните си пунктове с Беларус от полунощ на 12 септември, спирайки както пътническия, така и товарния трафик. Полските власти определиха мярката като необходима за сигурността, заявявайки, че ученията имат за цел да провокират и сплашат Полша и ЕС. Варшава вече е разположи около 40 000 войници по източната си граница и към Калининград. Латвия също затвори граничните си пунктове с Русия и Беларус за седмица, а и Полша, и Рига въведоха ограничения за въздушния трафик в граничните зони.

Засилената готовност идва само дни след като руски дронове нарушиха въздушното пространство на Полша в безпрецедентна и целенасочена атака, според Полските власти. На 10 септември бяха засечени 19 дрона – първи случай, в който полските ВВС свалят руски летателни апарати от началото на инвазията. Случаят доведе до искането на Полша за консултации по член 4 от договора на НАТО, което подчерта сериозността на ескалацията. Франция и Германия вече подкрепиха Полша с изтребители за засилване на противовъздушната ѝ отбрана.

Междувременно, паралелно с военните събития, вървят и дипломатически усилия. Полският външен министър Радослав Сикорски пристигна днес в Киев, където беше посрещнат от украинския си колега Андрий Сибиха. Двамата затвърдиха единството си срещу руските провокации и обявиха намерения за задълбочаване на отбранителното сътрудничество. Разговорите включват въпроси за гаранции за сигурност, евроатлантическите амбиции на Украйна и нови мерки за натиск върху Москва. Визитата на Сикорски следва обещанието на премиера Доналд Туск за по-тясно партньорство с Киев, включително изпращане на полски военни специалисти за обучение свързано с украинските методи за прехващане на дронове.

Ученията „Запад“, които се провеждат на всеки четири години, традиционно предизвикват внимателно наблюдение от страна на Европа. Докато Минск и Москва ги представят като отбранителни, регионалните лидери ги разглеждат като репетиция за хибридни заплахи и демонстрация на готовността на Русия да изостря напрежението на прага на НАТО.