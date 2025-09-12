Костадинов нарече медийната среда "фекална вода" след участие в БНР

Лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов излезе с емоционален пост във Фейсбук след участието си в сутрешния блок на БНР, където водеща беше журналистката Силвия Великова. В типичния си остър стил политикът не спести критики към медията и водещата, като подчерта, че всъщност "интервю не е имало".

"Интервю, разбира се, нямаше, защото Великова както винаги се отдаде на любимото си занимание - да лъже, клевети и напада Възраждане", написа Костадинов в социалната мрежа.

Според политика, водещата е изказала три "откровени и нагли лъжи", сред които твърдение, че благодарение на отсъствието на "Възраждане" от парламента били взети решения с намален кворум. Костадинов твърди, че е предизвикал Великова да посочи конкретен пример, което тя не успяла да направи.

В поста си лидерът на "Възраждане" се оплака от медийното време, което получава: "Мен обаче ме канят два пъти в месеца за по 15 минути, а Великова е всеки ден с часове," пише той, обвинявайки журналистката и колегите ѝ в разпространение на "пропаганда, лъжа и клевета".

Костадинов завършва публикацията си с призив към привържениците си да се съберат на протест пред парламента утре (13 септември) от 16:00 часа. Целите на протеста според него са: "да смажем гръбнака на змията, за да свалим правителството, за да се освободим от позорното робство, в което живеем!"

Зад емоционалната реторика

Характерно за публикациите на Костадинов е използването на силно емоционален и конфронтационен език, често придружен с крайни метафори. И в този случай той не изневери на стила си, сравнявайки медийната среда с "потоци фекална вода" и дори намеквайки за "физическа нечистоплътност" на опонентите си.