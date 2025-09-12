Има ли COVID у нас?

Миналата седмица има с 5,45% увеличение на COVID случаите в сравнение с предходната, заяви пред БНТ проф.д-р Тодор Кантарджиев, консултант по ваксиниране към Столична община и бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести



Коронавирусни инфекции е имало и ще има, напомни той.

COVID ще има винаги, заяви проф. Кантарджиев и поясни, че той мутира и болките в гърлото няма да отминат, винаги ще ги има. "Много хора си правят днес тестове за COVID", напомни той и поясни, че напоследък бързите тестове са много модерни. По думите му, ако тестът е положителен и има болки в гърлото човек трябва да остане в къщи и с лимон със сода бързо всичко ще мине. "Има и други прекрасни средства за саниране на горните дихателни пътища", поясни проф. д-р Кантарджиев.

Проф.д-р Тодор Кантарджиев, консултант по ваксиниране към Столична община и бивш директор на Националния център, посъветва възрастните хора да се ваксинират. Това е редно да го направят и по-амбициозните майки, заяви той.

Проф. Кантарджиев разкри, че тази година противогрипната ваксина тривалентна, а не четиривалентна.

Той коментира и антибиотичната резистентност сред хората у нас. По думите му някой път наистина е редно да се лекува човек с антибиотици. Проф. Кантарджиев заяви категорично, че антибиотик "на влажничко, в банята", не се държи.