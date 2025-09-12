  • Instagram
Ген. Атанасов с въпроси към МВР след побоя в Русе, не иска да се крие истината

Ген. Атанасов с въпроси към МВР след побоя в Русе, не иска да се крие истината
Тези опити да бъде прикривана истината, след като случаят от Русе толкова нашумя, не работят нито за управляващите, нито за обществото. Това заяви пред журналисти в парламента ген. Атанас Атанасов от ПП-ДБ.

И попита: Кой е подал сигнала в дежурната част на МВР; кой изпрати патрулите; след като патрулите са се оттеглили, то защо не е имало арести; заведен ли е казусът в местното МВР.

"Цялата тази информация трябва да бъде изнесена", смята той.

"В този случай невинни няма, но МВР се опитва да прехвърли вината само на лицата с хулиганските прояви. Но кой провокира този казус - то се вижда ясно", допълни Атанасов.

Казусът с Русе също ще е тема към вот на недоверие, разкри депутатът от ПП-ДБ.

На въпрос дали очаква днес кметът на Варна Благомир Коцев да бъде пуснат от ареста, той заяви: "не съм врачка, не мога да кажа"

