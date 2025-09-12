Внасят пети вот на недоверие към кабинета "Желязков"

Очаква се днес ПП-ДБ, МЕЧ и АПС да внесат в деловодството на Народното събрание петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков". Темата е "Вътрешен ред, правосъдие и завладяната държава", съобщи БНТ.

Според депутата от ПП-ДБ Атанас Славов, мотивите за вота са описани в обем от 60 страници, а дебатите най-вероятно ще се проведат на 17 септември.

Другите две опозиционни парламентарни групи - "Възраждане" и "Величие", които не участваха в подготовката на мотивите, вече заявиха, че ще подкрепят вота.

В разширената формулировка на вота са обединени първоначалните предложения на участващите партии. МЕЧ настояваше за тема "Вътрешен ред и сигурност", докато ПП-ДБ предлагаше акцент върху "Завладяната държава".

Предишни опити за сваляне на правителството

Това е петият опит на опозицията да свали правителството чрез вот на недоверие. Първите два вота бяха инициирани от "Възраждане" и МЕЧ, съответно за "несправяне в сектор 'Външна политика'" и за "провал в борбата с корупцията".

Третият вот, който също не успя, беше за провал във фискалната политика, като вносители отново бяха депутатите на "Възраждане".

Четвъртият вот на недоверие беше внесен от "Величие" на тема "Екология", но отново претърпя провал при гласуването.

Опозицията в момента не разполага с достатъчно гласове за успешен вот на недоверие. За да бъде свалено правителството, са необходими минимум 121 гласа "за", като опозиционните партии разполагат с около 105 депутати.