На прага на 15 септември: Новият формат на изпитите в 7 и 10 клас разтревожи родители и ученици

Дни преди училищния звънец новината за нов формат на изпитите в 7 и 10 клас разтревожи родители и ученици. Иван Радев е от родителите, подали жалба към съда. Сред мотивите му – полагането на изпит в 7 клас е решаващ момент за учениците при кандидатстване за гимназия.

"Оспорвам заповедта на министъра, тъй като тя противоречи на основен принцип в закона – принципът е предвидимост. Стресът така или иначе е огромен върху всички седмокласници. Основната ми претенция – това министерство трябва да работи за намаляване на този товар, който се слага на плещите на 12–13-годишни деца", коментира Иван Радев, родител, предава NOVA.

Според просветния министър промяната в изпита не е изненадваща, а е нещо, за което се говори от години.

"Не е някаква изненада. Убеден съм, че когато родителите и учителите ги видят – ще дадат увереност на учениците, защото ще се изисква научаване с разбиране на основни понятия в природните науки. Казано накратко – няма да се изискват допълнителни частни уроци", каза Красимир Вълчев.

Стотици становища заливат през последните месеци просветното министерство. Голяма част от тях призоваваха за истинска реформа, а не такава на парче. Особено притеснение продължава да буди бъдещият предмет „Добродетели и религии“.

Няма нито един отговор от МОН по същество за това как няма да бъде задължителна религията. Абсолютно реалистична е хипотезата, в която при избор ислям, православие и добродетели – програма, по която не знаем какво е заложено в нея", коментира Мария Брестничка, НМД.

5 дни преди 15 септември – нов формат на външните оценявания ще има. Колкото до предмета добродетели и религия - решението ще бъде взето от депутатите през ноември.