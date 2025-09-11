Важна новина за пенсионните фондове и еврото

Всички застрахователни полици, партиди в пенсионни фондове и инвестиционни позиции ще бъдат автоматично превалутирани от левове в евро от 1 янаури следващата година, което означава, че не се налага преподписване на договори или допълнителни споразумения, свързани с въвеждането на еврото в България. Това каза председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Васил Големански по време на информационна среща в Благоевград, част от Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България.

В началото на своето изявление Васил Големански уточни пред аудиторията трите конкретни сектора, които са под регулацията на КФН, а именно пенсионноосигурителните дружества, застрахователните дружества и всички субекти, участващи в застрахователната дейност у нас, както и капиталовия пазар, включително инвестиции, инвестиционни дружества, емитенти, публични дружества, различни фондове в цялата система.

И трите сектора, всички договори, които имате, всички партиди в пенсионноосигурителните фондове, всички договори, полици в застрахователи, всички позиции в инвестиционната дейност ще бъдат към 1 януари автоматично преизчислени в евро. Не е необходимо никой от притежателите на полици, притежателите на партиди, притежателите на акции или облигации да прави каквото и да е. Всички тези неща ще бъдат извършени служебно от самите дружества, където се касае и от Централен депозитар по отношение на инвестиционната дейност", каза Големански.

По думите му, ако някой случайно поиска от гражданите във връзка с приемането на еврото да се преподпише наново полица за гражданска отговорност или за друга застраховка, да се преподпишат допълнителни споразумения във връзка с управление на инвестиционни портфейли, или допълнителни споразумения във връзка с притежавани партиди в пенсионноосигурителни фондове, то това потенциално представлява опит за измама.

"Ние сме абсолютно готови и решени във всяка една таква ситуация да реагираме и съответно да спрем всякакви такива недобронамерени лица", каза председателят на КФН.

Той посочи, че автоматичното преобразуване на партидите ще стане по стандартния метод, дефиниран в закона, за обръщане на левеове в евро, като ще има две изключения, що се отнася за секторите, за които отговаря КФН.

Едното изключение касае инвестиционните фондове, където има т. нар. нетна стойност на активите (NAV), като тя ще се преизчислява от левове в евро до четвъртия знак след десетичната запетая, а не както при всички цени у нас - до втория знак след десетичната запетая, като съответно пак ще се прилага правилото за закръгление от петия към четвъртия знак.

Другото изключение касае партидите в пенсионноосигурителните фондове, където стойността на един дял ще се закръгля до петия знак след десетичната запетая, като ще се използва индикация от шестия знак след десетичната запетая, отново по стандартната формула за закръгление.

По думите на Големански, КФН държи пълен контрол върху това как поднадзорните лица боряват с цените, като към този момент няма никакво увеличение на цените на услугите, и регулаторът разполага с възможността да реагира в посока недопускане на повишаване на цените в контекста на приемането на еврото.

"Що се касае до двойното оповестяване, всички наши подназорни лица към днешна дата си имат оповестяване на тарифите в евро и в лева", каза Големански.

В края на изказването си Големански отново призова, ако гражданите имат съмнения да използват сайта на КФН в интернет, където има възможност за подаване на сигнали.