41-ото издание на Празниците на изкуствата „Аполония“ завърши с вълнуващ концерт на „Фондацията“

С тържествен концерт и церемония по награждаване приключи 41-вото издание на Празниците на изкуствата „Аполония“. В продължение на десет дни, от 28 август до 6 септември, Созопол отново бе лятна столица на културата, където повече от 70 събития събраха хиляди зрители и почитатели на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство.





В музикалната програма на фестивала участваха Светлин Русев, Лия Петрова, Албена Данаилова, Людмил Ангелов, Лора Маркова, Емануил Иванов, Александър Сомов, Румен Цветков, Живко Петров, Белослава, рок групите рок групите „Б.Т.Р“, „Ахат“, „Фондацията“, както и Хилда Казасян и Васил Петров, които откриха Аполония 2025 с Биг бенда на Националната музикална академия.





За втори път на сцената на Амфитеатъра в Созопол застанаха Концертмайсторите на Аполония, изключителният камерен ансамбъл, съставен от българските концертмайстори, чиито имена се свързват с най-престижните оркестри в Европа и света.





Литературните вечери срещнаха публиката с Георги Господинов, Владимир Зарев, Йоанна Елми, Момчил Миланов, Никола Петров и много други български автори, които представиха нови книги и обсъдиха ролята на литературата в днешното общество. Писателят и поет Георги Борисов представи автобиографичната си книга „Моите истории (1973 – 2023)“, издадена по повод неговата 75-годишнина. Кинолюбителите имаха възможността да видят селекция от нови български игрални и документални филми, между които „Без крила“ на режисьора Ники Илиев, дебютния филм на Димитър Стоянович „Плът“, филма „Триумф“ на Кристина Грозева и Петър Вълчанов и други.





Изложбите на Аполония 2025 представиха, както произведения на едни от най-значимите автори в българското изобразително изкуство, така и творби, създадени от най-младите художници – дипломираните от Националната художествена академия, София и Бургас, випуск 2025.





„Всички бяха много възторжени, така че, лично аз усещам това 41-во издание на фестивала като успешно. Дано всички да мислят като мен, защото всъщност, ние сме си свършили работата, артистите – всичките артисти – и те са си свършили работата. Дано за града и за публиката да е било едно положително събитие с много емоции, с много красота и с много високо качество...,“ сподели Маргарита Димитрова, изпълнителен директор на Фондация „Аполония“, пред БТА.





Престижната награда „Аполон Токсофорос“, присъдена тази година на Хилда Казасян, отново припомни значението на фестивала като сцена за признание и благодарност към големите имена в българското изкуство.





Със своето 41-во издание „Аполония“ затвърди репутацията си на най-мащабния и значим фестивал за изкуства в България, който през годините се превърна в емблема на културния живот и носител на международно признание.





Празници на изкуствата Аполония 2025 се провеждат с медийната подкрепа на: БНТ, БНР, БТА, Nova Broadcasting Group, Dir.bg, Offnews.bg, БГ Радио, сп. DIVA, сп. Biograph, Дневник, Impressio.bg, MIKA Magazine, Elle, Cosmopolitan, Rozali.bg, National Geographic, Журнал за жената, Черноморски фар, NoviniteGroup, Woman.bg, в. Стандарт, фондация „Общество културно наследство“, сп. „Жената днес“, Въпреки, Модернити и Обекти.



