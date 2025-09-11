"Енерго-Про": От „Български пощи“ не ни превеждат събраните суми за ток

От началото на септември абонатите на "Енерго-Про" в Русе и други осем областни града не могат да плащат сметките си за ток на гишетата в клоновете на „Български пощи". Това съобщи БНТ.

Услугата е преустановена в Русе, Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Велико Търново, Габрово, Разград и Силистра. Причината е, че от месеци "Български пощи" не превеждат събраните суми към електроразпределителното дружество.

Пощенските клонове в по-малките населени места продължават да приемат плащания за ток по обичайния ред.

Най-засегнати са възрастните хора

Много възрастни хора са свикнали да плащат сметките на домакинството си в пощенския клон веднага след получаване на пенсиите си.

"Вземаш паричките, минаваш по гишета и си излизаш щастлив, свободен. Всичко ти е платено", споделя възрастна жена пред БНТ.

Хората са останали изненадани от промяната и изпитват затруднения с алтернативните начини за плащане.

"За нас, пенсионерите, това е много неудобно. Аз веднъж опитах на тези каси, но не стана. И просто се учудих. Казаха, че не знаят докога. А беше много удобно," разказва друг възрастен човек.

"Сега, в момента не може да се извършва плащане тук. Чух преди мен жената, че няма да се плаща, нещо имало някаква забрана," добавя трети клиент.

Позиция на двете дружества

От "Енерго-Про" заявиха, че гишетата временно не приемат плащане на потребената електроенергия, тъй като "Български пощи" не им превеждат събраните суми. Според тях дългът расте през последните 12 месеца. От електроразпределителното дружество призовават хората да използват алтернативни възможности за плащане на сметките за ток.

"Токът, те по телефоните го плащат моите внучки," споделя възрастна жена, която вече е намерила решение на проблема.

От "Български пощи" потвърдиха за проблема и уточниха, че се водят търговски преговори с електроразпределителното дружество за възстановяване на плащанията. Кога ще бъде възстановена услугата, все още не е ясно.