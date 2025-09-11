477 предупреждения за рискови храни в Европа: Открита е салмонела във вегански шоколад
Само за месец, по системата за Бързо предупреждение за храни и фуражи са постъпили 477 предупреждения в рамките на целия Европейски съюз. Опасните храни идват от всички страни. Има ли салмонела и пестициди в продуктите, които консумираме, коментира д-р Сергей Иванов от "Активни потребители" по NOVA NEWS.
Той посочи, че въпросната система е на Европейската комисия и всички имат достъп до нея, включително и потребителите.
От началото на годината има официално 42 предупреждения за опасни храни. От тях 40 са подадени от нашите партньори. Само 2 са подадени от БАБХ.
10 от тях са свързани с микробиологични опасности, 4 – са свързани с органични храни.
Иванов даде пример за вегански шоколад, в който е установена салмонела.
