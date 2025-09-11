  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +22 / +23
Пловдив: +22 / +27
Варна: +21 / +23
Сандански: +23 / +25
Русе: +22 / +25
Добрич: +20 / +22
Видин: +19 / +22
Плевен: +21 / +23
Велико Търново: +21 / +26
Смолян: +15 / +17
Кюстендил: +19 / +22
Стара Загора: +20 / +22

477 предупреждения за рискови храни в Европа: Открита е салмонела във вегански шоколад

  • Сподели в:
  • Viber
477 предупреждения за рискови храни в Европа: Открита е салмонела във вегански шоколад
A A+ A++ A

Само за месец, по системата за Бързо предупреждение за храни и фуражи са постъпили 477 предупреждения в рамките на целия Европейски съюз. Опасните храни идват от всички страни. Има ли салмонела и пестициди в продуктите, които консумираме, коментира д-р Сергей Иванов от "Активни потребители" по NOVA NEWS.

Той посочи, че въпросната система е на Европейската комисия и всички имат достъп до нея, включително и потребителите.

От началото на годината има официално 42 предупреждения за опасни храни. От тях 40 са подадени от нашите партньори. Само 2 са подадени от БАБХ.

10 от тях са свързани с микробиологични опасности, 4 – са свързани с органични храни.

Иванов даде пример за вегански шоколад, в който е установена салмонела.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Здраве
Последно от Здраве

Всички новини от Здраве »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?
Виж резултатите