  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +21 / +24
Пловдив: +21 / +29
Варна: +20 / +26
Сандански: +23 / +30
Русе: +22 / +29
Добрич: +19 / +26
Видин: +19 / +26
Плевен: +20 / +27
Велико Търново: +21 / +29
Смолян: +16 / +21
Кюстендил: +19 / +25
Стара Загора: +19 / +27

БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г.

  • Сподели в:
  • Viber
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г.
A A+ A++ A

Внасянето на левове по банкови сметки в месеците преди въвеждането на еврото ще облекчи значително процеса по обмяна, доколкото всички средства в левове по сметките ще бъдат превалутирани безплатно в евро на 1 януари 2026 г., а считано от този ден, трансакциите за безкасово плащане ще се извършват само в евро.

Това уточняват от Българската народна банка (БНБ) по повод официалното влизане на еврото в България.

Българската народна банка ще обменя левове в евро безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето. Банките и "Български пощи“ ЕАД ще обменят безплатно от 1 януари 2026 г. до 30 юни 2026 г.

#пари

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Финанси
Последно от Финанси

Всички новини от Финанси »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?
Виж резултатите