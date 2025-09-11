Ню Йорк отбелязва атентатите от 11 септември на фона на политическо напрежение

Ню Йорк днес отбелязва 24-тата годишнина от атентатите на 11 септември 2001 г., когато координирани терористични нападения отнеха живота на близо 3000 души и промениха завинаги хода на американската история. Възпоменателните церемонии се провеждат в сянката на нарастващо политическо напрежение в страната, отбелязва АФП.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс присъства на основната церемония в Граунд Зиро в Манхатън, където кулите близнаци на Световния търговски център бяха разрушени. Президентът Доналд Тръмп ще участва в церемония в Пентагона, след което ще посети бейзболен мач на "Ню Йорк Янкис" срещу "Детройт Тайгърс".

Ню Йорк в 8:46 часа местно време (15:46 българско време) беше спазена минута мълчание, отбелязваща момента, в който първият отвлечен самолет се удари в Северната кула. Камбаните на църквите в целия град биеха, докато семействата на жертвите четяха имената на загиналите.

Тазгодишните възпоменания се провеждат на фона на безпрецедентната кампания за кметски избори в Ню Йорк, в която социалистическият кандидат от Демократическата партия Зоран Мамдани води пред бившия губернатор Андрю Куомо и настоящия кмет Ерик Адамс. Мамдани е 33-годишен щатски депутат и член на Демократическите социалисти на Америка, който изненадващо спечели вътрешните избори на демократите през юни.

"Този ужасен ден беше за много нюйоркчани моментът, в който бяха маркирани като 'другите'", каза Мамдани пред "Ню Йорк Таймс", описвайки вълната от ислямофобски атаки, последвала 11 септември.

Изборите за кмет на Ню Йорк ще се проведат на 4 ноември 2025 г., като кампанията е белязана от остри противоречия и атаки срещу кандидатите. Президентът Тръмп многократно е критикувал Мамдани, наричайки го "луд комунист", докато проучванията на общественото мнение дават на Мамдани преднина от 22 пункта.

Последните месеци в САЩ бяха белязани от нарастване на политическото насилие, включително убийството на консервативния активист Чарли Кърк, както и целенасочени нападения срещу политици от двете партии. Тази ескалация на насилието предизвиква тревога сред анализаторите, които виждат признаци на задълбочаваща се поляризация.

Официалният брой на жертвите от атентатите на 11 септември 2001 г. е 2977 души, включително пътниците и екипажите на четирите отвлечени самолета, жертвите в кулите, пожарникарите и персоналът на Пентагона. В броя не са включени 19-те членове на Ал Кайда, които отвлякоха самолетите.