Как се отчита потреблението на топлата вода при профилактика?

"Когато има авария и до апартамента ни не стига топла вода, кранчето на топлата вода трябва да се завърти надясно докрай, каквото и да е това кранче". Това заяви пред БНР Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества:

"Друг е моментът, че никой не осъзнава, че топлофикация не продава топлата вода, а продава енергията, с която тя е загрята, тоест, когато има профилактика или каквото и да е, тоест няма в случая топла вода, нищо не се подгрява, тоест топломерът, който е търговски уред на топлофикация в абонатната не отчита нищо, съответно енергия не се начислява".

"Трябва да държим кранчето си на студента вода, защото водомерът все пак е начин на разпределение на енергията, когато тя е използвана. Тъй като все още нямаме навсякъде ежемесечен дистанционен отчет, това може накрая да повлияе на крайната годишна сметка, но представете си този един кубик, евентуално изхарчен през топлия кран като студен, какво отражение ще даде на годишната сметка - толкова минимално, че просто няма смисъл да го обсъждам".