Когато политиката означава насилие
На някои места падат през терасата, на други изчезват безследно, на трети влизат в затвора, а в Съединените Американски Щати политическите лица ги застрелват публично.
В страната, в която има четири застреляни действащи президента, един прострелян действащ, двама простреляни кандидат президента и още десетки убити публично известни политически ангажирани лица нищо няма да се промени след поредното такова огнестрелно покушение. Това е просто в реда на нещата там.
Просто на това място логиката на функциониране на обществото е такава. И всеки, който я пренебрегне или се опита да я промени става жертва. Те са неспособни да комуникират помежду си без крайна емоционалност и без да хвърчат куршуми.
Именно затова не се гледа на запад, не се гледа на изток, нито на север и юг, когато се чудиш как да въведеш ред в собствената си държава, не привнасяш цялостни модели, защото тяхната логика не работи при твоята действителност и твоята логика не работи при тях.
