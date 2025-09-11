Желязков: Съпротивата срещу еврото е политическа, а не икономическа
„Полемиката около въвеждането на еврото и членството на България в еврозоната
е по-скоро политически, а не икономически и социален въпрос.“
С тези думи премиерът Росен Желязков откри срещата в Благоевград, част от Националната информационна кампания за приемането на единната европейска валута.
Той подчерта, че опонентите на еврото използват темата преди всичко за политически цели, за да създават напрежение и съмнения сред гражданите.
Последната стъпка към европейската интеграция
Желязков определи членството в еврозоната като „последната стъпка към пълноценната европейска интеграция в структурите и системите на ЕС“. Той припомни, че България е поискала извънреден конвергентен доклад, а Европейската комисия, Европейската централна банка и Еврогрупата са потвърдили, че страната отговаря на критериите за присъединяване.
„Еврото в един период от време беше ‘черешката на тортата’ на политическия дебат“, отбеляза премиерът.
Ползи за икономиката и стабилността
Премиерът очерта редица икономически предимства: „С приемането на еврото България ще стане част от близо 400-милионен пазар. Ние няма да приемем чужда валута, ние приемаме нашата европейска валута, която ще позволи на България да е по-пълноценна като участник в единния европейски пазар.“
Той подчерта, че еврото носи стабилност, предвидимост и по-ниски трансакционни разходи, което ще усетят всички участници в стопанския оборот. Според него единната валута намалява валутните рискове и насърчава интеграцията между държавите членки, като намалява исторически и географски различия.
Финансова дисциплина и защита в кризи
Желязков припомни гръцката криза като пример за това как еврозоната може да предпазва своите членки. „Благодарение на всички механизми, които съществуват в зоната… еврозоната е много по-витална и много по-добре защитава от предизвикателства страните членки“, каза той.
Финансовата дисциплина е и предимство, и предизвикателство, защото изисква строги тавани на дълга и дефицита, но предотвратява опасни дисбаланси.
Политическа стабилност и поглед напред
„С членството на България в еврозоната нашият поглед е по-напред. Ние си даваме ясно сметка, че този процес… не носи висок политически имидж, но е за доброто на всеки един българин“, заяви министър-председателят. Той предупреди, че дългосрочните ползи са много по-значими от „краткосрочните пиар акции, с които определени политически сили се опитват да обяздят страховете на хората“.
По думите му финансовите системи са напълно готови, а правителството работи за политическа стабилност и стабилна парламентарна подкрепа, за да гарантира нормалното функциониране на държавата.
