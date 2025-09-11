Желязков: Съпротивата срещу еврото е политическа, а не икономическа

„Полемиката около въвеждането на еврото и членството на България в еврозоната

е по-скоро политически, а не икономически и социален въпрос.“

С тези думи премиерът Росен Желязков откри срещата в Благоевград, част от Националната информационна кампания за приемането на единната европейска валута.

Той подчерта, че опонентите на еврото използват темата преди всичко за политически цели, за да създават напрежение и съмнения сред гражданите.

Последната стъпка към европейската интеграция

Желязков определи членството в еврозоната като „последната стъпка към пълноценната европейска интеграция в структурите и системите на ЕС“. Той припомни, че България е поискала извънреден конвергентен доклад, а Европейската комисия, Европейската централна банка и Еврогрупата са потвърдили, че страната отговаря на критериите за присъединяване.

„Еврото в един период от време беше ‘черешката на тортата’ на политическия дебат“, отбеляза премиерът.



Ползи за икономиката и стабилността

Премиерът очерта редица икономически предимства: „С приемането на еврото България ще стане част от близо 400-милионен пазар. Ние няма да приемем чужда валута, ние приемаме нашата европейска валута, която ще позволи на България да е по-пълноценна като участник в единния европейски пазар.“

Той подчерта, че еврото носи стабилност, предвидимост и по-ниски трансакционни разходи, което ще усетят всички участници в стопанския оборот. Според него единната валута намалява валутните рискове и насърчава интеграцията между държавите членки, като намалява исторически и географски различия.

Финансова дисциплина и защита в кризи

Желязков припомни гръцката криза като пример за това как еврозоната може да предпазва своите членки. „Благодарение на всички механизми, които съществуват в зоната… еврозоната е много по-витална и много по-добре защитава от предизвикателства страните членки“, каза той.

Финансовата дисциплина е и предимство, и предизвикателство, защото изисква строги тавани на дълга и дефицита, но предотвратява опасни дисбаланси.

Политическа стабилност и поглед напред

„С членството на България в еврозоната нашият поглед е по-напред. Ние си даваме ясно сметка, че този процес… не носи висок политически имидж, но е за доброто на всеки един българин“, заяви министър-председателят. Той предупреди, че дългосрочните ползи са много по-значими от „краткосрочните пиар акции, с които определени политически сили се опитват да обяздят страховете на хората“.

По думите му финансовите системи са напълно готови, а правителството работи за политическа стабилност и стабилна парламентарна подкрепа, за да гарантира нормалното функциониране на държавата.