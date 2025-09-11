Прогноза: Българските заплати ще нараснат до 3300 евро след присъединяване към еврозоната
Председателят на КНСБ Пламен Димитров отново напомни, че минималната работна заплата от началото на 2026 г. ще бъде 620 евро или 1213 лева – "независимо дали му харесва на някой, или не“.
По думите му, ако след влизането на България в еврозоната за 10 години се постигне подобен ръст като в Латвия, Литва и Естония, средната заплата у нас, която е около 1250 евро, би трябвало да достигне 3200 – 3300 евро. Той каза още, че данните досега показват ясно, че заплатите растат по-бързо след влизането на една държава в еврозоната, отколкото преди това, а инфлацията се повишава по-бавно.
"Това са данни, които са обективни. Дали ще се повторят в България, е трудно да кажа. Ние искаме заплатите ежегодно да растат с минимум между 10 и 15 процента", каза Димитров.
