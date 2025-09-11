Вълчев: Проблемът на учениците е в базовата и функционалната грамотност, не във финансовата

Българските ученици по-скоро имат проблем с базовата и функционалната грамотност, не толкова с финансовата. Това каза министърът на образованието Красимир Вълчев в Благоевград, където днес се състои информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

Финансовите и паричните отношения са значителна част от нашия живот. Последните промени в учебните програми бяха преди девет години и тогава бяха заложени теми, свързани с финансовата грамотност, посочи министърът.

В учебните програми има заложени теми за бюджет, кредити, приходи и разходи. Това не означава, че са достатъчно, могат да бъдат засилени и ние го предвиждаме при бъдещите промени в учебните програми, добави той. Тези допълнителни компетентности бяха заложени в новите учебни програми, но проблемът с българските ученици е по скоро с базовата и функционалната грамотност, не толкова с финансовата, отбеляза Вълчев.