Жестоко убийство: Мъж закла жена си в дупнишко село
Мъж от дупнишкото село Крайници уби по особено жесток начин жена си, предава БТВ.
По първоначална информация, мъжът е заклал съпругата си в им семейния дом и е избягал.
Полицията го издирва.
В селото е пълно с полиция, потвърди кметът на Крайници Десислав Начев.
