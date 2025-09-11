  • Instagram
Седмица след дерайлирането на трамвая в София: Обвиняемият се изправя отново пред съда

Апелативният съд на София ще гледа въззивната мярка на 22-годишния Даниел Терзиев, обвинен за дерайлирането на трамвая в София.

Случаят е от 2 септември и се разигра в района на румънското посолство. По чудо няма пострадали, но се стигна до сериозни материални щети на инфраструктурата и паркираните автомобили на мястото на инцидента.

Разследването на полицията установи, че извършителят е с криминално минало.

Кръвната проба на Терзиев, взета след задържането му, показа наличие на кокаин и марихуана. По свидетелски показания на негов приятел, както и според токсикологична експертиза, той е бил и пиян, когато е дръпнал ръчката на мотрисата.

На 6 септември Софийският градски съд го остави зад решетките, за да не се укрие или извърши ново престъпление. Още тогава служебният защитник на Даниел Терзиев заяви, че ще обжалва, като настоява за домашен арест.

#трамвай

