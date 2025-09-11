  • Instagram
ДБ призоваха: Има само една достойна стъпка - моментална оставка на МВР министъра

ДБ призоваха: Има само една достойна стъпка - моментална оставка на МВР министъра
Обществото загуби доверие в МВР, а министърът и заместниците му са с все по-нелепи версии за всичко случващо се, това заявиха в кулоарите на парламента Ивайло Мирчев и Божидар Божанов от ДБ и призоваха: "Има само една достойна стъпка оттук нататък - бърза, моментална оставка на МВР министъра".

По думите на Мирчев ресорното министерство се е превърнало в една фасада.

"МВР е вътрешното министерство с най-ниско доверие в цяла Европа по данни на Евростат. Най-малко доверие има в МВР и това не е от днес и от вчера, това е години. Това е така, защото МВР системно пази престъпници, охранява осемте джуджета, подпомага купуване на гласове, бие протестиращи, прикрива материали и т.н. Всички тези неща са станали през годините и българските граждани много добре го знаят", допълни Божидар Божанов.

Ивайло Мирчев допълни, че безводието и корупцията, която по думите му го поражда, "е част от завладяната държана, което пък е част от вота на недоверие, който ще внесем".

