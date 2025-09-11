Костадин Костадинов иска пет подписа от опозицията за вот на недоверие

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов заяви днес, че партията му ще отправи официално писмо към опозиционните формации АПС, ПП-ДБ и МЕЧ с искане за подкрепа на нов вот на недоверие срещу правителството.

"От "Възраждане" днес ще отправим официално писмо към АПС, ПП-ДБ, МЕЧ. Ще искаме да ни дадат тези 5 подписа, за да внесем вот на недоверие. В замяна на това ние ще подкрепим всеки един вот", заяви пред журналисти Костадин Костадинов.

Лидерът на "Възраждане" подчерта, че на ПП-ДБ им трябва само един подпис, за да могат да внесат свой вот на недоверие. Той постави ясен срок за отговор от опозиционните партии.

"Очакваме отговор до края на деня. Ако този отговор не пристигне, независимо дали отговорът е положителен или отрицателен, то единственото, което остава да очакваме след това е да напуснат този парламент, защото очевидно са тотално безсмислени и нямат място този парламент, освен да подкрепят кворума на управляващите", допълни Костадинов.

Изявлението на Костадинов идва в момент, когато между другите опозиционни формации вече има разговори за общ вот на недоверие, планиран за септември месец. Лидерът на МЕЧ Радостин Василев и представители на ПП-ДБ вече проведоха среща, на която договориха общи действия по подготовка на вот, насочен срещу провала в областта на вътрешната сигурност.

При предишните опити за сваляне на кабинета "Желязков" опозиционните формации действаха разединено, като последният вот на недоверие, внесен през юли, не успя да събере необходимата подкрепа.

За да бъде внесен вот на недоверие в парламента са необходими най-малко 48 подписа на народни представители, което означава, че опозиционните сили трябва да координират действията си за успешното му внасяне.