Синдикатът на МВР: Осъждаме нападенията над служителите на полицията

Осъждаме нападенията над служителите на МВР - това е нападение срещу държавността. Това заяви пред бТВ Иван Янулов, член на синдикалната организация на МВР.

Възрастта на нападателите показва накъде отива обществото. Моралът на подрастващите не е на необходимото ниво, каза още той.

Саморазправата не е начин да се реши един проблем.

Aгресията е била насочена срещу неговия спътник и той е искал да го защити, коментира побоя над шега на полицията в Русе.

Според него, веднага след като полицейският шеф се е легитимирал, нападателите е трябвало да спрат.

