Синдикатът на МВР: Осъждаме нападенията над служителите на полицията
Осъждаме нападенията над служителите на МВР - това е нападение срещу държавността. Това заяви пред бТВ Иван Янулов, член на синдикалната организация на МВР.
Възрастта на нападателите показва накъде отива обществото. Моралът на подрастващите не е на необходимото ниво, каза още той.
Саморазправата не е начин да се реши един проблем.
Aгресията е била насочена срещу неговия спътник и той е искал да го защити, коментира побоя над шега на полицията в Русе.
Според него, веднага след като полицейският шеф се е легитимирал, нападателите е трябвало да спрат.
