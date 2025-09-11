Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и детски градини

До утре се очаква да има резултати за качеството на водата от разкрития вчера първия сондаж, който търси нови водоизточници за Плевен.

Ако те са добри, сондажът ще бъде включен към водопроводната мрежа.

Това е първият готов сондаж и се работи по още два, заяви пред БНТ новият областен управител на Плевен Марин Мачев.

Осигурена е вода за училища и детски градини.Очаква се новата учебна година да започне присъствено въпреки кризата.

Председателят на кризисния щаб Емил Пеев коментира, че тепърва ще се установява каква част от водата се губи заради кражби на вода и каква от лошата инфраструктура.

"Училищата са започнали да си поръчват хидрофорните системи, осигурена е вода за всички училища, детски градини и ясли, което е много важно, за да има присъствено и нормално протичане за учебните часове за децата", заяви инж. Мачев.

"По-голяма част от загубата е от изтичане на вода, а не от кражби, те тепърва се установяват, извършват се проверки по сигнали на граждани с представителите на ВиК и органите, които могат да вземат мерки", допълни Емил Пеев, председател на Кризисната комисия.