Протести в Русе и София след случая с побоя на полицейски шеф
Седмица след случая с пребития полицейски шеф в Русе - напрежението нараства и днес. Сблъсъкът на гледните точки за случилото се, както и публикуваните видеозаписи от момента на саморазправата, предизвикаха обществено недоволство и тази вечер са организирани два протеста – един в крайдунавския град, и още един – в София.
Пред съдебната палата в Русе недоволни ще настояват за обективно разследване на случая и свобода за обвиняемите тийнейджъри – като вече са обявили, че искат оставката на полицейския началник Николай Кожухаров.
Организаторите на протеста в София, който ще се проведе пред сградата на МВР, искат оставката на вътрешния министър Даниел Митов.
