Консервативният инфлуенсър Чарли Кърк застрелян в Юта, Тръмп отдаде почит на „легендарния“ глас на младите

Чарли Кърк, съосновател на Turning Point USA и един от най-видните гласове на консервативната младежка политика в Съединените щати, бе убит в щата Юта след като бе прострелян по време на публично участие. Смъртта му, потвърдена в сряда вечерта от Associated Press, настъпи, докато Кърк изнасяше реч в Utah Valley University. На около 20-та минута от речта си той беше улучен в шията и се строполи пред голяма аудитория.

Charlie Kirk, a legend in truth telling and fighting evil, has been shot while giving a speech at Utah Valley University (UVU) in Provo Utah. It looks as though he was shot in the neck… still waiting details. pic.twitter.com/d57dzMMXwL — Rusty Lindquist (@RustyLindquist) September 10, 2025

Президентът Доналд Тръмп отдаде почит на Кърк след инцидента, като публикува в социалната си платформа, че той е бил „Велик и дори Легендарен“ защитник на американската младеж. „Никой не разбираше или усещаше сърцето на младите в Съединените щати по-добре от Чарли. Всички го обичаха и уважаваха, особено аз, и сега вече го няма сред нас“, написа Тръмп, изразявайки съболезнования на съпругата на Кърк, Ерика, и тяхното семейство.

Убийството беше осъдено бързо от фигури от целия политически спектър, които предупредиха за задълбочаващата се атмосфера на политическо насилие в страната. Видеозаписи, циркулиращи онлайн, показват как Кърк внезапно се накланя назад, докато кръв се излива от шията му, секунди след като е говорил за епидемията от масови стрелби в САЩ.

Кърк основава Turning Point USA през 2012 г., когато е едва на 18 години, стартирайки проекта от гаража на родителите си в Илинойс. С безспирна енергия и умение за комуникация, той превръща организацията в национално движение сред ученици и студенти, с над 1 000 филиала в гимназии и университети. Групата се утвърждава като водеща организация за про-Тръмпкия консерватизъм, защитавайки принципите на свободния пазар, ограниченото правителство и активно участвайки в културни дебати по въпроси на раса, пол и идентичност.

Под негово ръководство Turning Point се фокусира върху дигиталния активизъм. Кампаниите на организацията се основаваха на провокативни послания, "вайръл" видеа и големи конференции, целящи да мотивират младите консерватори. Подходът му срещна критика от опонентите, които обвиняваха групата в разпалване на разделението в обществото, докато поддръжниците хвалеха Кърк за това, че дава глас на консервативните студенти в често либерални академични среди.

Бързото издигане на Кърк привлече вниманието на Fox News и други консервативни медии, където той често коментираше и защитаваше популистките политики на Тръмп. През 2019 г. стартира подкаста и радиопредаването „The Charlie Kirk Show“, което бързо се изкачи на върха на политическите класации в Apple Podcasts. Шоуто разшири влиянието му, като го постави в диалог с политици, медийни личности и влиятелни фигури в републиканското движение. През 2020 г. издава книгата „The MAGA Doctrine“, която утвърди ролята му като интерпретатор на посланията на Тръмп за младите избиратели.

Кърк въплъщаваше ново поколение консервативен активизъм, опериращо извън традиционните политически структури. Той и екипът му използваха социални медии като Instagram, YouTube и TikTok, за да създават "вайръл" дебати и съдържание, достигащо до милиони. В същото време той постепенно се интегрираше в консервативния мейнстрийм, като водеше предавания в Salem Radio Network и се появяваше като гост-водещ в Fox & Friends.

Стратегиите му, съчетаващи организация на терен с дигитална "вайръл" култура, раздвижиха медийната среда на кампанията за преизбиране на Тръмп през 2024 г., която разчиташе повече на подкастъри и създатели на съдържание, отколкото на традиционни медии.

Чарли Кърк оставя съпругата си Ерика Франца Кърк - бизнесдама, подкастър и бивша Мис Аризона, както и техните две малки деца. Неговата смърт бележи загубата на една от най-поляризиращите, но и влиятелни фигури, формиращи политическата култура сред американската младеж.