Руски дронове над Полша: Варшава говори за „безпрецедентна заплаха“ от десетилетия (ОБЗОР)

Полша заяви, че е задействала собствени средства за въздушна отбрана и такива на НАТО, за да свали дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство след руска въздушна атака срещу Западна Украйна, предаде Ройтерс.

♦ За първи път Полша прибягва до въоръжението си заради обекти, нарушили въздушното ѝ пространство

Полските въоръжени сили заявиха, че дронове неколкократно са нарушили полското въздушно пространство по време на руска атака срещу Украйна. Съобщено бе, че Полша е информирала НАТО за случилото се.

На радарите бяха засечени повече от 10 обекта и тези от тях, които създаваха риск, бяха неутрализирани, заявиха полските сили. "Някои от дроновете, които навлязоха във въздушното ни пространство, бяха свалени. Продължават търсенето и опитите да бъдат локализирани потенциалните места, където са паднали тези обекти", се казва в изявление на въоръжените сили.

Полската армия нарече нарушаването на полското въздушно пространство "акт на агресия", а министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш каза, че полски самолети са използвали оръжия "срещу враждебни обекти".

"В постоянен контакт сме с командването на НАТО", заяви министърът в социалната мрежа "Екс".

Полша използва тази сутрин оръжия, за да свали цели след многократни нарушения на въздушното пространство по време на руска атака срещу Украйна, заяви премиерът Доналд Туск, цитиран от Ройтерс.

"В момента се провежда операция, свързана с многократните нарушения на полското въздушно пространство", написа Туск в платформата "Екс" и допълни: "Военните използваха оръжия срещу тези цели".

Летище "Фредерик Шопен" във Варшава, което е най-голямото в Полша, заяви, че въздушното му пространство е затворено заради военни действия.

Полското министерство на вътрешните работи заяви, че седем дрона или отломки от дронове са открити, предаде ДПА. Пет дрона са открити в източния регион Люблин, уточни говорител на министерството. Един дрон се е разбил над Лодзкото воеводство в Централна Полша, а друг във Варминско-Мазурското воеводство. Намерени са и отломки от снаряд с неясен произход. Полицията и армията продължават издирването на дронове и части от тях, добави говорителят.

♦ Полша поиска провеждането на консултации съгласно Член 4 на договора за НАТО

Член 4 предвижда провеждането на консултации, ако страна членка на НАТО смята, че е териториалната ѝ цялост, независимостта ѝ или сигурността ѝ е заплашена.

Доналд Туск заяви, че дроновете са дошли от Русия. Той каза, че това е първият път, в който "руски дронове са свалени над територията на НАТО".

Няма информация за жертви, но има нанесени щети по недвижимо имущество.

Съгласно Член 5 от договора за НАТО въоръжено нападение срещу един от членовете на алианса се смята за нападение срещу всички членове и всеки един член е длъжен да отговори, за да възстанови и подкрепи сигурността на северноатлантическия регион, посочва ДПА. Към момента се смята, че е малко вероятно Полша да поиска военна помощ съгласно Член 5.

"Искам да подчертая много категорично, че няма причина да твърдим, че сме на ръба на война, но няма съмнение, че тази провокация надхвърля съществуващите граници и е несравнимо по-опасна от гледна точка на Полша спрямо всички останали. Тази ситуация ни поставя най-близо до открит конфликт от Втората световна война насам", посочи Туск.

Ако се установи, че Русия е нападнала територията на държава членка, фокусът ще се премести към член 5, който е крайъгълният камък на учредителния договор на НАТО.

Алиансът е създаден през 1949 г. с американската армия като мощна опора, основно за да се противопостави на Съветския съюз и неговите сателити от Източния блок по време на Студената война.

Уставът постановява, че "страните се съгласяват, че въоръжено нападение срещу една или повече от тях в Европа или Северна Америка се счита за нападение срещу всички тях".

"Те се съгласяват, че ако се случи такава въоръжена атака, всяка от тях, в упражняване на правото на индивидуална или колективна самоотбрана, признато от член 51 от Устава на ООН, ще помогне на страната или страните, които са атакувани, като предприеме незабавно, индивидуално и в сътрудничество с другите страни такива действия, каквито счете за необходими, включително използването на въоръжена сила, за да възстанови и поддържа сигурността на Атлантическия регион“, се казва в него.

Как войната в Украйна може да предизвика прилагането на член 5?

Тъй като Украйна не е членка на НАТО, пълномащабната инвазия на Русия през февруари 2022 г. не задейства член 5, въпреки че Съединените щати и други държави членки се притекоха на помощ, предоставяйки военна и дипломатическа подкрепа на Киев.

Въпреки това, експерти отдавна предупреждават за потенциалното разпространение на конфликта към съседните държави на източния фланг на НАТО, което би могло да принуди алианса да реагира военно.

Такива действия от страна на Русия, независимо дали са умишлени или случайни, повишават риска от разширяване на войната чрез въвличане на други страни директно в конфликта.

Автоматично ли е прилагането на член 5?

Не. След атака срещу държава членка, останалите се събират, за да определят дали са съгласни да я разглеждат като ситуация по член 5.

Няма ограничение колко време могат да продължат тези консултации и експертите казват, че формулировката е достатъчно гъвкава, за да позволи на всяка държава членка да реши доколко да реагира на въоръжена агресия срещу друга.

Член 5 е бил активиран веднъж досега заради САЩв отговор на атаките с отвлечени самолети на 11 септември 2001 г. срещу Ню Йорк и Вашингтон.

♦ Отговорът на Русия

Министерството на отбраната на Русия заяви, че не е планирало нападение срещу обекти в Полша, предаде Ройтерс.

"Обекти за поразяване на територията на Полша на са били предвидени", обяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС. Ведомството добави, че е готово на консултации с министерството на отбраната на Полша "по дадената тема".

В изявлението на руското ведомство се съобщава, че руската армия е нанесла удар по украински военни заводи в Ивано-Франковска, Хмелницка и Житомирска област, както и в градовете Виница и Лвов. Обсегът на дроновете, за които се твърди, че са навлезли във въздушното пространство на Полша, не превишава 700 км, уточнява ТАСС.

По-рано Кремъл отказа да коментира изявлението на Полша, че е свалила руски дронове в своето въздушно пространство, като заяви, че това е въпрос, който трябва да бъде решен от министерството на отбраната, предаде Ройтерс.

Попитан за дроновете и коментарите на Туск, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви: "Що се отнася до този случай не бихме искали да коментираме по никакъв начин. Това не е наша отговорност – това е прерогатив на министерството на отбраната.“

Песков заяви, че Кремъл не е получил никакви запитвания от Полша за инцидента. Също така говорителят на Кремъл отхвърли обвиненията на Европейския съюз и НАТО, че Русия е извършила провокация. "Ръководството на ЕС и НАТО ежедневно обвинява Русия в провокации. В повечето случаи, без дори да се опитва да представи поне някакъв аргумент", предаде ТАСС думите на Песков.

Песков също така предупреди, че изпращането на каквито и да било чуждестранни войски в Украйна би имало ужасни последствия, но не всички западни страни го разбират, предаде ТАСС.

"Както винаги има страни, които заемат безразсъдна позиция и които или не разбират, или не искат да разберат ужасните последствия от такива прибързани действия. Има и страни, които много по-добре разбират реалността", каза Песков, коментирайки плановете на "Коалицията на желаещите" да разположат военни контингенти в Украйна.

