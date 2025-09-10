Български евродепутат: Фон дер Лайен води Европа по пътя на войната

Българският евродепутат от "Възраждане" Станислав Стоянов отправи остри нападки към председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, като я обвини, че води Европейския съюз към война. Това се случи по време на реч от трибуната на Европейския парламент, последвала годишното обръщение на Фон дер Лайен за състоянието на Съюза.

В изказването си Стоянов, който е и председател на европейската партия "Европа на суверенните нации", очерта мрачна картина за състоянието на Общността. Според него ЕС се намира в "упадък", изправен пред демографска криза, икономическа рецесия, неконтролирана миграция и загуба на конкурентоспособност.

Кулминацията на речта беше директното обръщение към Урсула фон дер Лайен, в което българският политик отхвърли обвиненията в екстремизъм.



"Днес и свободата на словото е поставена под въпрос – всеки, който мисли различно, бива заклеймяван като екстремист. Не, госпожо Фон дер Лайен, ние не сме екстремисти. Ние защитаваме нашите държави, нашите избиратели, нашите семейства и нашите народи. Екстремисти сте вие, които водите Европа по пътя на войната и не търсите мира, нито просперитета", заяви Станислав Стоянов.

Той разкритикува и конкретни политики на Комисията, сред които миграционната политика, реакцията по време на Ковид пандемията и Зелената сделка, като ги определи като "сгрешени" и "заплаха за самата европейска цивилизация".

Изказването на Стоянов е в унисон с позицията на неговата парламентарна група "Европа на суверенните нации", която обединява крайнодесни и националистически партии, противопоставящи се на настоящия курс на Европейския съюз.