44% от хората с диабет у нас не знаят, че са болни

44% от хората с диабет у нас не знаят, че са болни
Близо половината от хората с диабет не знаят за състоянието си. Това показва ново глобално изследване, публикувано в престижното медицинско списание The Lancet Diabetes & Endocrinology, което разкрива мащаба на една скрита епидемия. Според данните, 44% от хората над 15-годишна възраст, живеещи с диабет, не са диагностицирани.

Анализът, обхващащ данни от 204 държави за периода 2000–2023 г., установява, че повечето случаи са на диабет тип 2. Тревожен факт е, че младите хора под 35 години са най-малко информирани за състоянието си – едва 20% от тях знаят, че са болни.

Експертите предупреждават, че късното откриване на заболяването драстично увеличава риска от тежки и необратими усложнения. Сред тях са сърдечни заболявания, бъбречна недостатъчност, невропатии и дори загуба на зрение. Проучването също така показва, че дори сред лекуваните пациенти, само 40% постигат оптимален контрол на кръвната си захар.

Призив за превенция и скрининг
Специалистите настояват за въвеждането на по-масови профилактични прегледи, особено при хора с фамилна обремененост или рискови фактори като наднормено тегло. Превенцията чрез здравословно хранене и редовна физическа активност остава най-ефективният начин за борба с разпространението на диабет тип 2. В България над 500 000 души страдат от диабет, като се предполага, че още толкова са в предиабетно състояние, без да подозират за това.

