Кабинетът одобри ключови промени в здравното осигуряване

Министерският съвет одобри на днешното си заседание проект за промени в Закона за здравното осигуряване. Предложените изменения са ключова стъпка за изпълнение на ангажиментите на България по Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщиха от правителствената пресслужба.

Новите текстове целят да оптимизират и прецизират действащите разпоредби в закона. Една от най-съществените промени е въвеждането на качествени и количествени индикатори, чрез които ще се оценява ефективността на лечението на пациентите.

Разширяване на преговорния процес и контрола

Законопроектът предвижда разширяване на кръга от участници в ключови процеси, свързани със здравеопазването. Представители на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи ще получат правото да бъдат канени от Българския лекарски съюз на преговорите за сключване на Националния рамков договор.

Освен това, Българският фармацевтичен съюз ще може да се включва в контролните дейности, извършвани от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Предвижда се също така НЗОК да може да осъществява контролната си функция в координация с други компетентни институции, което цели по-голяма прозрачност и ефективност.

Промените ще оптимизират и улеснят обмена на информация между здравната каса и Министерството на здравеопазването.