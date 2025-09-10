  • Instagram
НАП спира електронните си услуги тази вечер

НАП спира електронните си услуги тази вечер
Електронните услуги в портала на Националната агенция за приходите (НАП) ще бъдат временно недостъпни за потребителите по-късно днес, 10 септември. Това съобщиха официално от приходната агенция. Прекъсването е планирано за времето между 18:15 и 18:45 часа.

Причината за временния достъп е техническо обновяване, свързано с компонентата за електронно подписване. От НАП уточняват, че дейностите са наложителни за подобряване на системата.

От агенцията дават и конкретни указания в случай на проблеми след възстановяването на услугите. Ако потребителите изпитват затруднения при използването на електронния подпис, те трябва да изчистят кеша на своя интернет браузър. Това най-често става чрез клавишната комбинация Ctrl + Shift + Delete. След изчистването на кеша е необходимо компонентът за подписване да бъде изтеглен и инсталиран отново.


Екипът на НАП се извинява на гражданите и фирмите за причиненото неудобство.

#НАП

