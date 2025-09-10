  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +21 / +23
Пловдив: +21 / +31
Варна: +20 / +23
Сандански: +22 / +25
Русе: +22 / +25
Добрич: +19 / +21
Видин: +25 / +28
Плевен: +20 / +30
Велико Търново: +21 / +28
Смолян: +14 / +18
Кюстендил: +22 / +25
Стара Загора: +20 / +24

През юли промишленото производство на България е със спад

  • Сподели в:
  • Viber
През юли промишленото производство на България е със спад
A A+ A++ A

Индексът на промишленото производство през юли 2025 г. остава на равнището от предходния месец, съобщава Националният статистически институт (НСИ). Данните са предварителни и сезонно изгладени.

В сравнение с юли 2024 г. е регистрирано намаление с 8,3 на сто на календарно изгладения индекс на промишленото производство.

През юли 2025 г. спрямо юни 2025 г. е отчетено увеличение при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2 на сто, и в преработващата промишленост - с 1,8 на сто, докато в добивната промишленост се наблюдава спад - с 11,5 на сто.

По-значителен ръст в преработващата промишленост е отчетен при производството на метални изделия, без машини и oборудване - с 16,1 на сто, и при производството, некласифицирано другаде - с 14,6 на сто.

Спад е регистриран при производството на превозни средства, без автомобили - със 17,2 на сто, и при производството на лекарствени вещества и продукти - с 9,7 на сто.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 34,9 на сто, и в преработващата промишленост - с 3,3 на сто, докато в добивната промишленост се наблюдава увеличение - с 2,1 на сто.

В преработващата промишленост съществен спад спрямо юли 2024 г. е регистриран при: производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон, и производството на превозни средства, без автомобили - с по 25,8 на сто, производството на облекло - с 21 на сто, производството на основни метали - с 19,6 на сто.

Ръст е отчетен при производството на тютюневи изделия - с 34,5 на сто, както и при производството на мебели - със 17,6 на сто.

#произведения

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Промишленост
Последно от Промишленост

Всички новини от Промишленост »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?