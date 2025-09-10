Мълния предизвика нов пожар в Рила
Пожар е възникнал около 18.00 часа вчера в Рила, а причината отново е мълния, за трети път това лято, казаха от Областната дирекция на полицията - Кюстендил.
Горят сухи треви над горския пояс в планината – над река Илийна, в местността "Чаушки дупки".
Гасенето на пожара продължава и днес от екипи на РСПБЗН – Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Рила, Благоевград.Включили са се и служители на НП "Рила", екип на Рилската света обител и НП "Рилски манастир", и доброволци.Пожарът се развива в труднодостъпен терен при надморска височина над 2200 м.
Предполагаема причина за възникването му е мълния. В гасенето днес ще се включат и 2 хеликоптера от Авиобаза "Крумово".
