  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +21 / +23
Пловдив: +21 / +31
Варна: +20 / +23
Сандански: +22 / +25
Русе: +22 / +25
Добрич: +19 / +21
Видин: +25 / +28
Плевен: +20 / +30
Велико Търново: +21 / +28
Смолян: +14 / +18
Кюстендил: +22 / +25
Стара Загора: +20 / +24

Мълния предизвика нов пожар в Рила

  • Сподели в:
  • Viber
Мълния предизвика нов пожар в Рила
A A+ A++ A

Пожар е възникнал около 18.00 часа вчера в Рила, а причината отново е мълния, за трети път това лято, казаха от Областната дирекция на полицията - Кюстендил.

Горят сухи треви над горския пояс в планината – над река Илийна, в местността "Чаушки дупки".

Гасенето на пожара продължава и днес от екипи на РСПБЗН – Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Рила, Благоевград.Включили са се и служители на НП "Рила", екип на Рилската света обител и НП "Рилски манастир", и доброволци.Пожарът се развива в труднодостъпен терен при надморска височина над 2200 м.

Предполагаема причина за възникването му е мълния. В гасенето днес ще се включат и 2 хеликоптера от Авиобаза "Крумово".

#мълния

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?