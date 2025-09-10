Започват дебатите за първия бюджет на България в евро

България навлиза в ключов етап от подготовката си за приемане на единната европейска валута. До края на септември ще стартира процедурата по изготвянето на държавния бюджет за 2026 г., който ще бъде първият в историята на страната, изцяло разписан в евро. Това съобщи министърът на финансите Теменужка Петкова на брифинг в Министерския съвет днес.

Паралелно с това правителството е взело решение за увеличаване на капитала на Българската банка за развитие (ББР) с внушителните 4 милиарда лева. Според Петкова тези средства няма да се отразят на бюджетния дефицит, а целят да осигурят дългосрочно финансиране за приоритетни държавни проекти.

Инвестиции в инфраструктура и отбрана

Новият финансов ресурс в ББР ще бъде насочен към изграждане на индустриални зони, мащабна рехабилитация на ВиК мрежата, проекти за зелена енергия и енергийна ефективност, както и за секторите "Отбрана" и "Сигурност". "Очаква се като ефект увеличаване на приходите във фиска в резултат на увеличаването на капитала и направените инвестиции в отделните сектори", коментира Теменужка Петкова.

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова изрази увереност, че правителството ще внесе законопроекта в срок. Тя подчерта, че това е от решаващо значение, за да може страната да посрещне 1 януари 2026 г. в Еврозоната с приет бюджет.

Икономист: Новият дълг е гарантиран

Въпреки оптимизма на управляващите, независими експерти предупреждават за сериозни предизвикателства. Според икономиста от Института за пазарна икономика Адриан Николов, големият дебат тепърва предстои, тъй като бюджетният дефицит вероятно ще надхвърли значително критерия от Маастрихт (3% от БВП).

"Без да се тегли допълнителен държавен дълг, по никакъв начин няма да се справим. Увеличението на дълга през следващите няколко години на практика е гарантирано", заяви Николов в коментар за БНР. Според него шансът бюджетът да бъде балансиран без нов дълг е "практически невъзможен" поне до 2028 година.

Готови ли са общините за промяната?

Докато на национално ниво текат дебати, местните администрации вече се подготвят за работа с новата валута. Кметът на Белоградчик Боян Минков увери, че неговата община е готова. "Приехме наредба, в която вече съобразихме всички цени с новата валута. По-скоро мисля, че трябва да насочим усилията си към увеличаване на приходната част в бюджета", каза той.

Настроенията сред гражданите обаче са смесени. Анкета във Видин показва, че докато едни не се притесняват от промяната, други изразяват скептицизъм. "Според мен сметките на управляващите няма да излязат, повече пари ще откраднат. Няма да има контрол", споделя един от анкетираните.

От синдикатите също следят процеса с повишено внимание. Петър Мишев от КНСБ определи предстоящия бюджет като "предизвикателен" и заяви, че организацията очаква финалния проект, за да излезе с официална позиция.