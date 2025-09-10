  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +21 / +23
Пловдив: +21 / +31
Варна: +20 / +23
Сандански: +22 / +25
Русе: +22 / +25
Добрич: +19 / +21
Видин: +25 / +28
Плевен: +20 / +30
Велико Търново: +21 / +28
Смолян: +14 / +18
Кюстендил: +22 / +25
Стара Загора: +20 / +24

България и още две държави не са успели да вкарат гол в световните квалификации

  • Сподели в:
  • Viber
България и още две държави не са успели да вкарат гол в световните квалификации
A A+ A++ A

Националният отбор по футбол на България стартира през месец септември квалификациите си за Мондиал 2026. Възпитаниците на Илиан Илиев загубиха срещу Испания и Грузия с по 0:3, така че остават без отбелязан гол.

Статистиката на борбата в зона "Европа" показва, че само още две селекции не са успели да реализират - Лихтенщайн и Андора. Дотук головата разлика на андорците е 0:10, а на Лихтенщайн е 0:19.


Трябва да отбележим, че в групите с по пет състава (шест от 12 групи) са се изиграли повече мачове. С поне по един гол в кампанията са Гибралтар, Сан Марино, Малта, Азербайджан, Беларус, Молдова, Латвия, Люксембург и др.

Следващият двубой на България е срещу Турция на 11 октомври.

#футбол

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Спорт
Последно от Спорт

Всички новини от Спорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?