България може да получи над 3 милиарда евро за отбрана

Европейската комисия одобри предварителното разпределение на средства по новата мащабна програма "Действия по сигурността за Европа" (SAFE), според което България може да получи финансиране в размер на над 3.2 милиарда евро. Новината беше съобщена официално във вторник, 9 септември 2025 г., и представлява значителна стъпка към укрепване на отбранителните способности на страната и целия Европейски съюз.

Общият бюджет на програмата е 150 милиарда евро, които ще бъдат предоставени под формата на дългосрочни заеми с изключително изгодни условия. Целта е държавите членки да ускорят модернизацията на своите армии, да запълнят критични пропуски във въоръжението и да участват в съвместни поръчки на военно оборудване от европейската отбранителна индустрия.

Общо 19 държави от ЕС са заявили интерес към участие в програмата. Според ориентировъчното разпределение, най-голямо финансиране ще получи Полша – близо 44 милиарда евро, което се обяснява със стратегическото ѝ положение по източния фланг на НАТО и ЕС. На второ място е северната ни съседка Румъния със 16.7 милиарда евро. Значителни суми са предвидени още за Франция и Унгария (по 16.2 милиарда евро) и Италия (14.9 милиарда евро).



Финансовата подкрепа за България възлиза на точно 3 261 700 000 евро, което е над 2% от общия бюджет на инструмента.

Как работи програмата и какви са сроковете?

Програмата SAFE, чийто регламент беше окончателно приет на 27 май 2025 г., ще предоставя заеми с ниски лихви и 10-годишен гратисен период, преди да започне тяхното погасяване. Това ще позволи на правителствата да направят спешни и мащабни инвестиции в отбраната, без да натоварват прекомерно националните си бюджети.

Всяка страна членка, която желае да се възползва от финансирането, трябва да подготви и представи свой национален инвестиционен план до края на ноември 2025 г. В него трябва да бъде описано подробно за какво ще бъдат използвани средствата. След оценка от страна на Европейската комисия се очаква първите плащания да бъдат извършени в началото на 2026 г.



Програмата предвижда и възможност за участие в съвместните поръчки на страни партньори извън ЕС, като от самото начало е включена и отбранителната индустрия на Украйна.