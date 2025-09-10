  • Instagram
Шермин коментира скандалната случка с Краси и Емили: Под нивото ми е!

Анна-Шермин е сред най-интересните участнички в "Ергенът" този сезон. В първите епизоди на предаването към красавицата силен интерес прояви собственикът на заложни къщи Красимир. След няколко дни сериозно ухажване и флирт, Красимир се мушна в тъмна стаичка със скандалната Емили и това, което чуха зрителите не звучеше никак невинно.

Дали Шермин е разбрала в предаването за прегрешението на избраника си, все още не е ясно, но си позволи да коментира ситуацията в личния си Инстаграм профил.

Блондинката отговори на няколко пикантни въпроса за предаването, като не подмина и най-актуалните. Според нея Красимир се е изложил в ситуацията с Емили.

Анна-Шермин от - 2

Снимка: Инстаграм

Тя не спря до тук с коментара си. Попитана какво мисли за Емили, красавицата заяви: "Не мисля абсолютно нищо, има много такива загубени момичета. Проблемът тук е поведението на Красимир спрямо нея, меко казано, отвратяващо."

Анна-Шермин от - 3

Снимка: Инстаграм


