Шермин коментира скандалната случка с Краси и Емили: Под нивото ми е!
Анна-Шермин е сред най-интересните участнички в "Ергенът" този сезон. В първите епизоди на предаването към красавицата силен интерес прояви собственикът на заложни къщи Красимир. След няколко дни сериозно ухажване и флирт, Красимир се мушна в тъмна стаичка със скандалната Емили и това, което чуха зрителите не звучеше никак невинно.
Дали Шермин е разбрала в предаването за прегрешението на избраника си, все още не е ясно, но си позволи да коментира ситуацията в личния си Инстаграм профил.
Блондинката отговори на няколко пикантни въпроса за предаването, като не подмина и най-актуалните. Според нея Красимир се е изложил в ситуацията с Емили.
Снимка: Инстаграм
Тя не спря до тук с коментара си. Попитана какво мисли за Емили, красавицата заяви: "Не мисля абсолютно нищо, има много такива загубени момичета. Проблемът тук е поведението на Красимир спрямо нея, меко казано, отвратяващо."
Снимка: Инстаграм
Още по темата:
- » Ергенката Емили заработвала в еротчни платформи?
- » С*ксът в "Ергенът: Любов в рая" вече не е мираж?
- » Емили от “Ергенът: Любов в рая” доказа, че е отлична студентка СНИМКИ