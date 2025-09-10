Защо Гришо не поздрави първия си братовчед за успеха?

Младата надежда на българския тенис Александър Василев не си говори със своя именит първи братовчед Григор Димитров. Това направи впечатление при прибирането на 18-годишния спортист от Америка. Там той игра финал на US Open при юношите срещу другия българин в надпреварата - Иван Иванов, който вдигна трофея.

На въпрос дали е получил поздравления от Гришо за успешното представяне, Василев отговори леко смутено пред камерите:

"За жалост, не. Не съм получил още съобщение от него. Както видяхме, в инстаграм страницата си той поздрави Иван, но аз не получих съобщение. Не мога повече да кажа по този въпрос. Пожелавам му да се възстанови възможно най-бързо и да влезе в най-добрата си форма", бяха думите на Александър.

Григор неслучайно не е поздравил братовчед си. Майките на Григор и на Александър са сестри близначки, но са в обтегнати отношения, разкри "България Днес".

И Мария Димитрова, и Стефка Василева са пpeпoдaвaтeлки пo физическо възпитание в училище, но в момента не общуват. Родителката на Гришо живее в Хасково, докато тази на Сашко - в София.

Според мълвата разправията е заради имоти, които фамилията не може да раздели. Близки до двете семейства казват, че те са се скарали преди няколко години заради брата на Александър Василев - Константин, който също се явява първи братовчед на Григор. За какво точно е бил раздорът, не е ясно, но очевидно причината е била сериозна, за да се стигне до обтегнатите отношение на двете семейства.

Факт е, че най-добрият български тенисист никога не е публикувал своя снимка с по-малките си братовчеди. Сашко също не обича да се асоциира с именития си родственик. Въпреки успехите на Александър Гришо не го е хвалил и няма никаква информация да му е помагал да се развива като тенисист, което би могъл да направи с лекота благодарение на множеството си контакти в тенис средите. Факт е, че Александър Василев и в момента тренира у нас, което само по себе си прави успехите му наистина забележителни.

"През годините се научих да се справям с постоянните сравнения с Григор Димитров. В началото ми тежеше, но започнах да го приемам като мотивация. Всеки тенисист има своя образ и своята игра", казва самият Александър.

Пътя му към върха в тениса той катери сам и с помощта единствено на екипа и семейството си. Важна роля има баща му Васил, който е мениджърът в екипа. В тренировките помага и по-големият му брат Константин, пише още "България Днес".