  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +21 / +23
Пловдив: +21 / +31
Варна: +20 / +23
Сандански: +22 / +25
Русе: +22 / +25
Добрич: +19 / +21
Видин: +25 / +28
Плевен: +20 / +30
Велико Търново: +21 / +28
Смолян: +14 / +18
Кюстендил: +22 / +25
Стара Загора: +20 / +24

България може да остане без вода до 15 години

  • Сподели в:
  • Viber
България може да остане без вода до 15 години
A A+ A++ A

Водна криза заплашва България в следващите 15 години, а близо половин милион души в стотици населени места вече живеят при тежък режим на водата. Проблемът се дължи на комбинация от климатични промени, остаряла и амортизирана водопреносна мрежа, лошо управление на сектора и масови кражби. Парадоксално, страната ни има достъп до най-пълноводната река в Европа – Дунав, но на практика не използва нейния ресурс.

Данните за мащаба на кризата са тревожни. Според Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), 258 хиляди души в 16 града и 290 села изпитват остър недостиг. Информацията на "Зелено движение" е още по-драстична – засегнатите са 462 хиляди българи в 527 населени места.

Един от факторите, които не можем да контролираме, са валежите. От Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) съобщават, че само през това лято речният отток, който е основен източник за питейни нужди, е намалял два пъти в сравнение с пролетта. Хидрологът Георги Кошинчанов от НИМХ коментира, че ако тенденцията за липса на валежи продължи, годишният повърхностен воден отток може да падне под 9 милиарда кубични метра, което е изключително ниска стойност спрямо нормата от 17 милиарда за периода 1991 – 2020 г.


Въпреки че Министерството на околната среда и водите (МОСВ) прогнозира в свой анализ до 2035 г., че страната не е застрашена от воден стрес в общ план, експертите са на друго мнение.

Безобразно лошо управление и огромни загуби
Според Димитър Куманов от Българската фондация по биоразнообразие, основната причина за кризата е лошото управление на водните ресурси. "След 10 – 15 г. никъде няма да има вода в България, ако продължи тази тенденция на засушаване и не се вземат никакви мерки," коментира той пред "24 часа - 168 истории".

България е световен рекордьор по загуба на вода по водопроводите, като загубите достигат 60%, докато в Европа средният процент е 20. "Дружествата не вземат мерки, а фактурират търговски загуби, които плащат абонатите," допълва Куманов. Според анализ на Световната банка са необходими между 325 и 400 милиона евро годишно за ремонт и подмяна на остарялата мрежа, чиято средна възраст е 36 години.


Парадоксът на река Дунав
Най-големият парадокс е, че докато стотици хиляди страдат от безводие, България не използва ресурса на река Дунав. Преди години тръбите на "Напоителни системи" край реката са били откраднати и продадени за скрап, а помпените станции са изоставени. Възстановяването им би струвало десетки милиарди лева, което прави решението на проблема в краткосрочен план почти невъзможно.

Исторически грешки с дълготрайни последици
Проблемите с водните ресурси имат и исторически корени. В началото на XX век правителството на Александър Стамболийски пресушава езера и блата, за да осигури земя за 220 000 бежанци. По-късно, по времето на социализма, се извършва масово изсичане на дъбови гори, които задържат влагата, и засаждането на борови насаждения. Те растат по-бързо, но имат плитка коренова система, изискват повече вода и допринасят за изсушаването на почвата.

#чешма

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?