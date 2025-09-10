  • Instagram
Парламентът избра Мария Филипова за заместник-омбудсман

Парламентът избра Мария Филипова за заместник-омбудсман
Парламентът избра за заместник-омбудсман Мария Филипова.

Кандидатурата на Филипова получи подкрепата на 128 народни представители – 64 от ГЕРБ-СДС, 26 от „ДПС-Ново начало“, 17 от „БСП-Обединена левица“, 17 от „Има такъв народ“ и четирима депутати, нечленуващи в парламентарна група.

Против се обявиха 56 народни представители – 31 от „Продължаваме промяната – Демократична България“, 6 от „Алианс за права и свободи“ (АПС), 11 от МЕЧ и 8 от „Величие“.

Шестима депутати от АПС гласуваха „въздържал се“.

„Възраждане“ не се регистрира в пленарна зала и съответно не участва в гласуването.

Със заемането на поста тя ще бъде включена в списъка с длъжности, от които президентът може да избира евентуален бъдещ служебен премиер.

