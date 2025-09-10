НА ЖИВО Урсула фон дер Лайен изнася реч за състоянието на Съюза пред Европарламента

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изнася ежегодната си реч за състоянието на Съюза пред Европейския парламент в Страсбург. Това е възможност да бъде очертана политическата програма на блока от 27 държави за предстоящия политически сезон.

Тя идва след трудно лято, белязано от много критикуваното търговско споразумение между Европейския съюз и Съединените щати, както и от инициативата за повишаване на отбранителните способности на Европа на фона на нарастващите опасения относно Русия.

Стартът беше даден от председателя на Европейския парламент Роберта Мецола в 10 ч. българско време.

Тя заяви: „В тези безпрецедентни времена се нуждаем от яснота и решителност”. От Европа, която поема отговорност за своята сигурност, Европа, която позволява на бизнеса да работи по-лесно. Европа, която е по-справедлива за всички, застъпваща се за демократичните ценности.”

„В днешно време имаме чувството, че света гори с агресията на Русия в Украйна, ужасяващата ситуация в Газа и Близкия Изток”, посочи Мецола.

„Европа е в битка, битка за континент, който е цял, в мир, битка за свободна и независима Европа, за ценности и демокрация, за свобода и възможност ние да решаваме нашата съдба. Това е битка за нашето бъдеще.” С тези думи Урсула фон дер Лайен започна речта си.

Тя каза, че не можем да пренебрегваме трудностите, пред които европейците се изправят всеки ден – "те усещат как нещата стават по-трудни, работят по-трудно и усърдно, усещат последствията от глобалните кризи, как скоростта на промяната засягат техните животи и кариери".

„Европейците се притесняват от безкрайната спирала, която наблюдават по новините – от съкрушителните сцени в Газа, до неуморната руска атака срещу Украйна”, допълни тя.

По нейни думи е време, в нов дневен ред на сила, Европа да изгради себе си, да се бори за своето място в света, в който много сили са открито враждебни към континента.

„Трябва да се издигне нова Европа”, заяви тя.

Фон дер Лайен каза, че мисията на Европейския съюз е да може да се грижи за отбраната и сигурността на континента, „да поемем контрол върху технологиите и енергиите, които ще задвижват нашите икономики”, „да решаваме какви общества и демокрации искаме, да бъдем отворени към света и да избираме партньорства със сюъзници”.

Тя посочи, че основният въпрос е "дали Европа има куража да се бори, дали имаме единството и усета за спешност в действията ни, политическа воля и умения да правим компромиси или да се боричкаме помежду ни и да се парализираме от нашите разделения”.

Фон дер Лайен посочи, че нейният избор е да говори с послание за единство между държавите членки, европейските институции, единство между проевропейските демократични сили в този парламент.