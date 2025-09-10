Скандалът в Русе не влезе в дневния ред на Народното събрание

Народното събрание отхвърли предложението министър-председателят Росен Желязков да бъде изслушан по повод тежкия инцидент с директора на Областната дирекция на МВР в Русе, старши комисар Николай Кожухаров. Искането, внесено от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ), беше гласувано тази сутрин, но не получи необходимата подкрепа в пленарна зала.

Предложението беше отхвърлено със 109 гласа "против" от ГЕРБ-СДС, ДПС, ИТН и двама независими депутати. "За" гласуваха 61 народни представители от ПП-ДБ, АПС, "МЕЧ" и "Величие", а 16 се въздържаха.

Мотивът за искането за изслушване, представен от депутата Атанас Атанасов, беше свързан с противоречивата информация, която се разпространява по случая. "Данните се разминават с информацията, която изчита в публичното пространство, в същото време се говори за доверие към институциите," заяви Атанас Атанасов от парламентарната трибуна, цитиран от БТА. Той призова депутатите да чуят позицията на премиера, тъй като по Конституция Министерският съвет отговаря за обществения ред и националната сигурност.

Припомняме, че на 4 септември директорът на русенската полиция Николай Кожухаров беше нападнат и пребит. Първоначално от МВР определиха случая като "битов инцидент", но по-късно прокуратурата повдигна обвинение за "тежка телесна повреда, нанесена на полицейски орган".

Политическо напрежение и искане за оставка

Случаят предизвика остро политическо напрежение. От партия "Да, България" поискаха оставката на вътрешния министър Даниел Митов и организираха протест в София.

Вчера в Монтана министър Даниел Митов коментира ситуацията: "Детайлите ще стават ясни в течение на досъдебното производство. Но фактът е, че въпросните задържани младежи – нито един от тях не е пострадал, а имаме директор на русенската полиция в болница с много тежки травми. Само това може да говори, че защитните версии са много изкривени и конспиративни."