НАП пусна на търг 12 електрически велосипеда

Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) във Велико Търново обяви за продан чрез търг с тайно наддаване 12 електрически велосипеда, отнети от неизряден длъжник. Сред тях има както бюджетни модели с начална цена от 324 лева, така и по-висок клас велосипеди, чиято цена достига 1897 лева.

Според обявлението, велосипедите са италианско производство и са от няколко утвърдени в бранша компании. Потенциалните купувачи могат да направят оглед и тест на двуколесните превозни средства всеки работен ден до 16 септември включително, между 10:30 и 15:30 часа. Велосипедите се съхраняват в база на НАП в град Дебелец.

Условия на търга

Самият търг е насрочен за 25 септември от 11:00 часа и ще се проведе чрез тайно наддаване. За да участват, кандидатите трябва да внесат депозит в размер на 20% от началната цена на стоката, за която наддават. Крайният срок за внасяне на депозита е 17 септември.

Други превозни средства на тезгяха

Освен атрактивните велосипеди, данъчните предлагат и няколко автомобила. Сред тях се откроява лек автомобил BMW, за който първоначалната цена е определена на 22 275 лева, като от НАП уточняват, че превозното средство има проблем с двигателя.

На същия търг се продава и катастрофирало "Ауди" с начална цена от 6000 лева. За любителите на по-стари и евтини коли има няколко автомобила с цени под 500 лева. Те обаче имат сериозни забележки – корозия, липсващи акумулатори и не са в движение.

Списъкът се допълва от два товарни автомобила – "Фиат Ивеко" и "Рено", чиито първоначални цени са съответно 10 967 лева и 4 666 лева.