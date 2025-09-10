Край на монопола върху скъпите резервни части за автомобили

Производителите на автомобили във Франция вече нямат монопол върху доставката на резервни части за каросерията, след като Касационният съд в страната потвърди ключово решение, което либерализира пазара. Промяната идва в резултат на Закона за климата и устойчивостта, влязъл в сила от 1 януари 2023 г., и се очаква да доведе до значително намаляване на цените за потребителите.

В средата на юни 2025 г. висшата съдебна инстанция потвърди решение на Апелативния съд в Париж от май 2023 г., според което всеки дизайн на резервна част, регистриран преди повече от 10 години, става обществено достояние. Това на практика означава, че производителите губят изключителните си права върху елементи като брони, калници, огледала, фарове и автомобилни прозорци. Досегашната защита на тези части беше 25 години.

Така например, ако дадена компания е произвеждала оригинални огледала за модел на Peugeot, след изтичането на 10-годишния период тя вече има право да предлага същия продукт на независимия пазар. Това отваря вратата за конкуренция от страна на независими производители на части, което се очаква да свали цените за крайния клиент.

Очакван спад в цените

Още през октомври 2012 г. френската Комисия по защита на конкуренцията представи доклад, в който се застъпи за отваряне на пазара. Според техните анализи премахването на защитата върху видимите резервни части би довело до намаляване на средните им цени с между 6% и 15%.

Решението на съда слага край на дългогодишната битка между автомобилните производители и независимите доставчици на части, подкрепяни от организации за защита на потребителите и автосервизи.