Пожарът в Сакар планина: 8000 дка обхванати от пламъци, огнеборци дежурят

Всички 14 екипа огнеборци, които участваха в потушаването на големия пожар в Сакар планина, остават дежурни на терен и тази нощ, съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Хасково.

Командите ще предприемат обиколки по целия периметър на огнищата, чиято площ вече е около 8000 декара - горски фонд, пасища и лозя между свиленградските села Младиново, Костур и Лисово. В община Свиленград все още в сила е обявеното вчера частично бедствено положение.

Огънят възникна вчера следобед близо до пасище и първоначално бе на площ 1000 декара, но заради силния вятър привечер засегнатите територии станаха 5000 декара, а през нощта и днес площта нарасна още.

Утре двете тежки верижни машини отново ще продължат с прокарването на просеки. Отново в гасенето ще участват доброволци и служители на горските стопанства. Военнослужещите от Хасково, които днес бяха пратени срещу стихията, утре няма да се включат.

#пожар

