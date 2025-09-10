  • Instagram
Православната църква почита паметта на три сестри мъченици

Православната църква почита паметта на три сестри мъченици
На 10 септември православната църква чества паметта на светите мъченици Минодора, Митродора и Нимфодора. Трите сестри са живели в края на трети и началото на четвърти век в областта Витиния, Мала Азия.

Възпитани в християнската вяра от детство, те решават да посветят живота си на Бог. Оттеглят се в пустинна планина, където се отдават на пост, молитва и труд. Заради благочестивия им живот и любовта им към страдащите, Бог ги дарява с чудотворната сила да лекуват болни. С дейността си те помагат на много хора, независимо от тяхната вяра, и привличат мнозина към християнството.

Мъченичество в името на вярата

По време на гоненията срещу християните, предприети от император Максимиан, управителят на Витиния – Фронтон, научава за трите сестри и ги изправя на съд. Първоначално той се опитва да ги убеди с ласкателства да се отрекат от вярата си.

Най-голямата сестра, Минодора, отхвърля предложението от името на трите, заявявайки, че са готови да претърпят всякакви мъчения, но няма да се отрекат от своя Господ. След жестоки изтезания Минодора умира. Управителят показва безжизненото ѝ тяло на Митродора и Нимфодора с надеждата да ги сломи, но те остават непреклонни. В крайна сметка те също са убити и трите сестри получават мъченически венец през 305 г.

