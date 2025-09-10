„Акт на война“: Полша потвърди руски удар с дронове на територията на НАТО

Полша потвърди, че руски дронове са нарушили въздушното ѝ пространство в нощта на 10 септември, като инцидентът бе определен като акт на агресия. Част от дроновете са били свалени, съобщиха военните. Нарушението съвпадна с една от най-масовите руски въздушни атаки срещу Украйна през последните седмици, при която Москва изстреля вълни от дронове и ракети към западните региони на страната.

Yet another massive Russian drone and missile attack on Ukraine last night.



Several Russian drones entered Polish airspace. Poland was shooting them down. Four Polish airports were closed.



An urgent government meeting will take place in Poland this morning. https://t.co/Qw8C7ha4jo pic.twitter.com/4jUvZHjl5q — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 10, 2025

Оперативното командване на Въоръжените сили на Полша съобщи, че безпилотни летателни апарати са навлезли в полското въздушно пространство през нощта. Полски и съюзнически радари са проследили движението им, а оперативният командир е дал заповед за откриване на огън по тези, които са били определени като заплаха. В момента се извършват издирвания на останки и евентуални места на паднали дронове. Армията подчерта, че силите ѝ остават в пълна готовност, като системите за противовъздушна отбрана и радиолокационно наблюдение са приведени в най-висока степен на бойна готовност.

Властите временно затвориха няколко летища, сред които „Шопен“ във Варшава, Лублин и Жешув-Ясионка, като причината бе „непланирана военна дейност, свързана с гарантиране сигурността на държавата“. Летището в Жешув е ключов логистичен център за трансфер на западна военна помощ към Украйна. Изтекли съобщения до авиаторите потвърдиха временното спиране на полетите, докато във Варшава бяха регистрирани закъснения без официално обяснение, свързано с дронове.

This is more than a careless, navigation error from the Russians. At least a dozen drones appear to have crossed into Poland. It would be better described as ‘probing’ - in case NATO establishes bases in eastern Poland to support a future presence in Ukraine. https://t.co/gcjwlgbGYU — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) September 10, 2025

Полският премиер Доналд Туск заяви, че е започнала военна операция за "справяне с нарушението на въздушното пространство". Той обяви, че е уведомил генералния секретар на НАТО Марк Рюте и подчерта, че е използвано "въоръжение срещу проникналите летателни апарати". Президентът Карол Навроцки обяви, че е в постоянен контакт с министъра на отбраната Владислав Косиняк-Камиш и ще ръководи заседание на Бюрото за национална сигурност.

Жителите на регионите Подляско, Мазовецко и Лублин бяха призовани да останат по домовете си, тъй като те бяха определени като най-застрашени. Подляско се намира на едва 50–70 км от украинската граница, а Лублин граничи директно с Украйна. Съюзнически самолети, включително AWACS (ранно предупреждение и контрол във въздуха). също бяха активни в полското небе.

Инцидентът е особено значим, тъй като това е първият потвърден случай на сваляне на руски дронове от сили на НАТО на територия на Алианса. Досега подобни ситуации завършваха с излитане на полски и съюзнически самолети с цел наблюдение или съпровождане на дронове, които кратковременно преминаваха в полското въздушно пространство, без да бъдат директно поразени.

Международната реакция не закъсня. Американският конгресмен Джо Уилсън, член на комисията по въоръжените сили в Камарата на представителите, заяви, че инцидентът представлява „акт на война“. Той подчерта, че използването на ирански дронове „Шахед“ срещу съюзник от НАТО изисква твърд отговор и призова президента Доналд Тръмп да наложи нови санкции срещу Москва и да предостави на Украйна по-модерни оръжия, включително системи за удари по руска територия. Според него Владимир Путин вече директно тества решимостта на НАТО. Сенаторът Дик Дърбин също изрази тревога, посочвайки повторяемостта на подобни нарушения.

Заместник-министърът на отбраната на Полша Чезари Томчик потвърди, че президентът и премиерът са информирани, като допълни, че „всички служби действат“ и призова гражданите да следват указанията на армията и полицията.

Ескалацията идва само дни след като Русия извърши рекордна атака с над 800 дрона и ракети по Украйна, при която загинаха най-малко четирима души и десетки бяха ранени. Тогава за първи път по време на войната бе ударена правителствена сграда в Киев.