Експлозии в Доха: Израел атакува висши фигури на Хамас

Израел, според източник, цитиран от CNN и Reuters, е извършил целенасочен удар срещу ръководството на Хамас в Доха, след като бяха потвърдени експлозии в столицата на Катар. Източникът не уточнява кои конкретни лица са били набелязани, въпреки че лидерите на Хамас от години поддържат присъствие в Доха като база извън Газа.

Атаката се случва малко след като главният преговарящ на Хамас, Халил ал-Хая, се срещна с премиера на Катар Шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал-Тани в понеделник.

Висш израелски служител посочва, че ударът в Катар е насочен към лидерите на Хамас Халил ал-Хая и Джабарин. „Очакваме резултатите от атаката. В политическото и военното ръководство има консенсус“, пише Барaк Бетеш.

Очевидци съобщават за дим, издигащ се над района Катара в Доха, а в града са били чути множество взривове, според Reuters. Израелски представители, цитирани от журналиста на Axios Барак Равид, описват експлозиите като опит за убийство на висши служители на Хамас.

Това изглежда е първата (за която е известно) израелска военна операция, проведена в Катар – страна, която от години приютява ръководството на Хамас. Самата организация свързва атаката с продължаващото напрежение след скорошното нападение в Йерусалим, рамкирайки я като част от по-широкия конфликт с Израел.

Ситуацията остава динамична, като властите и очевидците внимателно наблюдават последствията от експлозиите в Доха.

