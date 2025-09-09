Слънчево време огрява България с изолирани превалявания

В следобедните часове над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, но на места в Западна България ще превали. Максималните температури ще достигнат между 28 и 33 градуса, в София - около 29, а по Черноморието – от 26 до 28 градуса. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток.

Утре вятърът ще запази посоката си от изток-югоизток. В повечето райони ще бъде слаб, а в източните – умерен. Максималните температури ще се повишат леко и ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София – около 30 градуса.

Прогноза за Черноморието

По Черноморието ще бъде слънчево, на места със сутрешни мъгли. Максималните температури ще достигнат от 26 до 28 градуса. Вятърът ще е слаб до умерен, с посока от изток-югоизток. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Температурата на морската вода се задържа между 24 и 25 градуса.

Времето в планините

В планините утре се очакват добри метеорологични условия - умерен южен вятър и предимно слънчево време, със слаби и изолирани превалявания. Максималните температури по най-високите върхове ще бъдат от 11 градуса на Мусала до 13 градуса на връх Ботев.

Прогноза за следващите дни

В четвъртък в по-голямата част от страната ще се задържи горещо и предимно слънчево, но в западните райони ще има превалявания и гръмотевична дейност.

В петък предстои захлаждане, по-съществено в Западна България, а валежи, локално интензивни, ще има на много места в цялата страна.

През почивните дни - събота и неделя, облачността ще е променлива, а превалявания ще има главно в западната половина на страната. Минималните температури ще се повишат, но максималните вече в цялата страна ще бъдат под 30 градуса.